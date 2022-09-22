Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti

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2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Goran Pandev, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu, 39 yaşında yeni bir sayfa açma kararı aldı.

İTALYAN DEVLERİNİN FORMALARINI GİYDİ

Makedon futbolunun efsane ismi Goran Pandev, futbolculuk kariyerine nokta koydu. Deneyimli futbolcu kariyerinde önemli başarılara imza atarken İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova takımlarının formalarını giydi. Pandev bu takımlarda 493 maça çıkarken 101 gol attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kariyerinde birçok kupa bulunan Goran Pandev, 2009-2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter'in kadrosunda bulunuyordu. Makedon golcü Inter ise bir lig şampiyonluğu da yaşadı.