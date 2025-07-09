Bir dönem Süper Lig'de Giresunspor forması giyen ve şu sıralar Norwich City'nin oyuncusu olan Borja Sainz, sürpriz bir transfere imza atıyor.
Sky Sports'un haberine göre; Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Portekiz devi Porto, 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibinin yıldız oyuncu için Norwich City'ye 16 milyon euro civarında bonservis ödediği belirtildi. İspanyol oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan %20 pay da olacağı ifade edildi. Transferin kısa zaman içerisinde açıklanacağı dile getirildi.
Geride bıraktığımız sezon Norwich formasıyla 43 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 19 gol, 4 asitlik skor katkısı üretti.
2022-23 sezonunda Giresunspor ile 32 maça çıkan Sainz, 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu - Son Dakika
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