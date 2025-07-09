Bir dönem Giresunspor\'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Süper Lig'de Giresunspor forması giyen ve şu sıralar Norwich City'nin oyuncusu olan Borja Sainz, sürpriz bir transfere imza atıyor.

PORTO'YA TRANSFER OLDU

Sky Sports'un haberine göre; Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Portekiz devi Porto, 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibinin yıldız oyuncu için Norwich City'ye 16 milyon euro civarında bonservis ödediği belirtildi. İspanyol oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan %20 pay da olacağı ifade edildi. Transferin kısa zaman içerisinde açıklanacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Norwich formasıyla 43 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 19 gol, 4 asitlik skor katkısı üretti.

GİRESUNSPOR KARNESİ

2022-23 sezonunda Giresunspor ile 32 maça çıkan Sainz, 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.