Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti

22.03.2022 10:11
Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti

2021-2022 sezonunda Denizligücü'nün amatör ve U18 takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, attığı 43 ve attırdığı gollerle bütün dikkatleri üzerinde topluyor.

2021-2022 sezonunda Denizligücü'nün amatör ve U18 takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, attığı 43 ve attırdığı gollerle bütün dikkatleri üzerinde topluyor.

Denizli'de faaliyet gösteren ve alt yapıya verdiği önem ile öne çıkan kulüpler arasında bulunan Denizligücü'nde futbol hayatına devam eden 17 yaşındaki genç yetenek Şeref Emre Özdemir, A takımında 15 gol kaydedip sayısız asist yaparken, U18 takımında ise 28 gol kaydetti ve onlarca gol pası verdi. Futbola Denizligücü'nde başlayan ve yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplayan başarılı futbolcu, gelecek için büyük ümit vaat ediyor.

Futbolu çok sevdiğini belirten başarılı futbolcu Şeref, Amacım iyi bir futbolcu olmak. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok çalışarak inşallah hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Bana destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti

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Emre Özdemir, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika


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