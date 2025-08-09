Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takımın maçları YouTube\'da canlı yayınlanacak

2025-2026 sezonu öncesi Ankaragücü taraftarlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda tüm resmi karşılaşmalar, kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

YOUTUBE KANALINDAN YAYINLANACAK

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda tüm resmi maçlarını kulübün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. Böylece taraftarlar, takımlarının mücadelelerini stadyuma gidemeseler bile internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan tüm karşılaşmalar YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rakip takımların izin vermesi durumunda deplasman maçlarını da Ankaragücü TV Youtube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.