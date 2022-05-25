Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi - Son Dakika
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Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi

25.05.2022 12:21
Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu bisiklet kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırma ve geliştirme hedefi doğrultusunda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü"nde dev bir bisiklet hareketi başlatmaya hazırlanıyor. "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Bisikleti Seçin" teması ile düzenlenecek "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinlikleri" kapsamında 81 ile yayılarak gerçekleştirilecek projeler arasında; benim bisikletim fotoğraf yarışması, bisiklet turu organizasyonları, okullarda güvenli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimleri, online bisiklet ve trafik eğitimleri gibi etkinlikler yer alacak.

Türkiye genelinde 30 Mayıs-7 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek "Yaşanabilir bir dünya için bisiklet" projesine; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kurum ve kuruluşlar da destek verecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bireylerin ve toplum sağlığının yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele konusunda alınan küresel tedbirlere de katkı sağlaması hedefi ile düzenlenen "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinlikleri" hakkında bilgi vererek, böyle bir projeden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

İlk hedef bisiklet hakkındaki farkındalığı artırmak

Her yaştan insanı bisiklet sürerek hayatın her alanında bilinçlendirmeyi hedeflediklerini paylaşan Emin Müftüoğlu, "Bisikletle tanışmamızın 200. yılını kutladığımız bu yıl, bisikleti günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirecek projelerimizle toplumun tüm kesimlerinde bisiklet kültürü oluşturmak amacıyla büyük bir hareket başlatıyoruz. Küresel iklim değişikliğinin hayatın her alandaki etkilerini en aza indirmek, AB Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 'karbon nötr' hedefine yönelik bisiklet kullanımını özendirmek, yerel yönetimlerin bisiklet hakkındaki farkındalığını artırmak ve gerekli altyapı tedbirlerini almaları konusunda teşvik etmek, ülke genelinde çocuklara bisikleti tanıtmak, trafik bilinci aşılamak, Türkiye'de bisikleti yaygınlaştırmak gibi pek çok yönü ile birlikte bisikletin sürdürülebilir gelişme, çevre, sağlıklı bir nüfus, dışa daha az bağımlı bir ekonomi için gerekliliğin anlatılması gibi hedeflerle hazırladığımız projelerimiz bisikletin gelişmesine ve bisiklet sporunun geleceğine de katkı sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi - Son Dakika


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