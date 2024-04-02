Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Bassogog, Sowe
Gol: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada ceza sahasına giren Pedrinho'nun pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.
12. dakikada Bassogog'un sol kanattan ortasına hareketlenen Ali Kaan'ın kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
23. dakikada sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Larsson, topu penaltı noktası üzerindeki Safuri'ye bıraktı. Uygun pozisyondaki Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle uzaklaştırdı.
39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Icardi'nin attığı gol galibiyeti getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?