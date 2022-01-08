- Bitlis'te Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları yapıldı

BİTLİS - Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları Bitlis'te yapıldı.

Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara 4 kategoride 60 kayakçı katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan yarışlarda dereceye giren kayakçılar bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil edecekler.

Dereceye giren kayakçılara ödüllerinin verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, "TKF'nin 2021-2022 faaliyet programında yer alan Bitlis il birinciliğini 4 kategoride 60 sporcuyla yaptık. Burada dereceye giren sporcular değişik illerde yarışmalara katılacak. Biz 80 sporcuyla temel eğitim kampını da başlattık. Buradan yetişecek sporcular ileriki kategorilerde yarışmalara katılacak. Milli takım seviyesine ulaşmaları için çaba göstereceğiz. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Bitlis'te kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için herkesi kayağa davet ediyorum. Herkes gelip kayak yapsın. Hocalarımız ve imkanlarımız var, gelsinler kış eziyet olmaktan çıksın. Bir spor şehrine dönmeye çalışıyoruz" dedi.