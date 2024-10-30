FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Macaristan deplasmanında Sopron Basket'i 71-66 yendi.
Sopron Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 14-13 önde tamamlarken, taraflar soyunma odasına 35-35'lik eşitlikle gitti.
Üçüncü çeyreği 57-55 geride kapatan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, son periyotta yaptığı iyi savunmayla maçı 71-66 kazandı.
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol grupta 2. galibiyetini alırken, Sopron Basket ilk yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Bodrum Basket, Sopron'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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