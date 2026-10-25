Bodrum'da 38. The Bodrum Cup'ta DANIEL 1 genel klasman şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Bodrum'da 38. The Bodrum Cup'ta DANIEL 1 genel klasman şampiyonluğunu kazandı

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Bodrum\'da 38. The Bodrum Cup\'ta DANIEL 1 genel klasman şampiyonluğunu kazandı
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Bodrum'da 38. The Bodrum Cup yelken yarışları, ödül töreni ve Pinhani konseriyle sona erdi. 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkencinin beş etapta 79 deniz mili yarıştığı organizasyonda DANIEL 1 genel klasman şampiyonu oldu; SumOne koleksiyonu ve konser geliri BOSAV'a bağışlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 38. The Bodrum Cup yelken yarışları, ödül töreni ve konserle sona erdi.

İlçede 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci beş etap boyunca toplam 79 deniz millik parkurda mücadele etti.

Bodrum Belediye Meydanı'nda 20 Ekim'deki geleneksel kampana töreniyle başlayan organizasyonda ekipler Bodrum, Knidos, Ortakent ve Yalıkavak rotasında dereceye girebilmek için yarıştı.

Bu yıl 25. yaşını kutlayan okul gemisi "Bodrum Gemisi", organizasyonun odağında yer aldı.

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan geminin bakım ve yenileme çalışmalarına destek amacıyla çeşitli adımlar atıldı.

Organizasyon kapsamında SumOne koleksiyonunun satışından elde edilen gelir ile kapanışta düzenlenen Pinhani konserinin tüm geliri, geminin giderlerinde kullanılmak üzere BOSAV'a bağışlandı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve BOSAV Başkanı Süleyman Uysal, gazetecilere, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurum, sponsor ve katılımcılara teşekkür etti.

Bu yıl çok sayıda yabancı katılımcı olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Katılımcılarımızın yaklaşık yüzde 35'i yabancıydı. Ciddi bir artış var, bu bizi çok memnun ediyor. Ülkemizin önemli bir organizasyonunu güzel bir şekilde tamamladık. Umarım 39. The Bodrum Cup'ta yine çok güzel bir yarışa imza atarız. Beş senede bir büyük bir rota yapıyoruz. Daha önce İstanbul Boğazı, Selanik gibi büyük rotalarımız olmuştu. 40'ıncı yıl için yine öyle bir rotamız olacak ama konuşmak için daha erken. Yakın bir zamanda Bodrum Gemi'sini suya indireceğiz, onun heyecanı içerisindeyiz."

The Bodrum Cup Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Aras da The Bodrum Cup'ı başlatırken Bodrum'da yapılan teknelerin yelkenle denize açılmasını ve onları yapan ustaların emeğinin daha fazla insan tarafından tanınmasını istediklerine değinerek, bugün bu teknelerin yarışmaya devam etmesinin, denizcilik kültürünün yaşaması açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Törende Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve yarışlara destek veren sponsor temsilcileri de konuşma yaptı.

Yalıkavak Marina'da düzenlenen törende dereceye giren ekiplere kupaları verildi.

Yarışlar sonunda farklı kategorilerde kupa kazanan tekneler şöyle sıralandı:

The Bodrum Cup Genel Klasman Şampiyonu: DANIEL 1

The Bodrum Cup Challenge Kupası: DANIEL 1

The Bodrum Cup Yıl Özel Kupası: MIHO DS

The Bodrum Cup Cruiser Kupası: ATLAS G

Bodrum'un En Hızlısı Kupası: BELİZ G

Bodrum Belediyesi Fidel Berber Özel Ödülü: DANIEL 1

Kaynak: AA
PinhaniBodrumTurizmSporSon Dakika

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