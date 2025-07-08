Bodrum\'da Açık Hava Yoga Günleri Başladı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından "Bodrum'la Nefes Al" temasıyla düzenlenen Açık Hava Yoga Günlerinin ilki Kumbahçe Meydanında gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosunda görevli Yoga Eğitmeni Gizem Melkonyan eşliğinde yapılan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum'un eşsiz sabah manzarası eşliğine yaklaşık bir saat süren etkinlikte katılımcılar, fiziksel ve ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Açık Hava Yoga Günleri ile Bodrum'da yaşayan her yaştan bireyin kendine zaman ayırması, sağlıklı yaşam alışkınlıklarını desteklemesi ve toplumsal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen bu etkinliklerle sağlıklı yaşam farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirten Meclis Üyesi İdil Ekmekci, belediye olarak yaşam kalitesini yükselten, sağlıklı ve aktif bir yaşamı destekleyen her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi.

Etkinlikler, Bodrum'un farklı mahallelerinde bulunan tarihi, kültürel ve doğal alanlarında devam edecek. Program ile ilgili duyurular Bodrum Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. - MUĞLA