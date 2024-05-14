Bodrum FK, Boluspor maçına hazır - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor maçına hazır

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Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında sahasında Boluspor'u ağırlayacak Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, turu geçmeye çalışacaklarını söyledi. Bodrum FK, play-off ilk tur maçında Boluspor'u konuk edecek ve tur atlamak için mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımının mücadeleci ve keyif veren bir görüntüsü olduğunu belirterek, oyuncularının adına elimizden gelen her şeyi yapacaklarını söz verdi. Bodrum FK'nın başarılı file bekçisi Diogo Sousa ise, taraftarın en büyük destekçileri olduğunu ve onlarla beraber başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

14.05.2024 15:26
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- İsmet Taşdemir: "Turu geçmeye çalışacağız"

MUĞLA - Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında sahasında Boluspor'u ağırlayacak Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularım adına söz verebilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 57 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off ilk tur maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Boluspor'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, mutlak galibiyet ile seyircisi önünde tur atlayan taraf olmak istiyor.

Play-off ilk maçında turu geçen taraf olmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Play-off'a kaldığımız için sevinçliyim ama lig çok enterasan oldu. Özellikle ara ara düştüğümüz dönemler oldu. Son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı, ya da 3. olmamızı engelledi. Geçen seneden beri bir yolumuz var. İzleyenlere keyif veren, mücadele eden bir takım görüntümüz var. 2 sezonda play-off potasının dışına çıkmayan bir takım var. 2 senedir mücadele ettiğimiz ligi bu sene 4. tamamladık. Gururluyuz, mutluyuz. Mütevazi oyuncu kadromuzla 2 senede bunları yaşadık. Geçen sene finale kadar her şey çok güzeldi. Finalde canımız yandı, orada üzüldük. Önümüzde 4 maçlık bir seri var. İlk maç ve rakip önemli. Ligin ikinci yarısında iyi işler yapan Boluspor'a karşı oynayacağız. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de evimizde, seyircimizin önünde kendimizi ve seyircimizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçların kesin bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak istediğimiz zaman kendimizi favori olarak görebiliriz ama bu maçların favorisi yok. Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularımın adına söz verebilirim ama sonuç ne olur bilemem" dedi.

Bodrum FK'nın başarılı file bekçisi Diogo Sousa ise, "Geçen seneden çok tecrübeliyiz, play-off oynamaya alıştık. Maç maç bakacağız. İlk maç Boluspor ile olacak ve en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Ondan sonra bu güzel kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarımız en büyük destekçimiz. Onlarla beraber bu başarı geliyor" diye konuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erkan, Gökdeniz ve Süleyman'ın durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Boluspor maçına hazır - Son Dakika

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