Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere; teknik sorumlu Yılmaz tek eksiğin gol olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere; teknik sorumlu Yılmaz tek eksiğin gol olduğunu söyledi

Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere; teknik sorumlu Yılmaz tek eksiğin gol olduğunu söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Turka Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, mücadelenin Süper Lig kalitesinde olduğunu ancak tek eksiğin goller olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Turka Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçta tek eksiğin goller olduğunu söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Süper Lig kalitesinde çok güzel bir maç olduğunu ifade etti.

Esenler Erokspor'un kadro olarak ligin en güçlü takımlarından olduğunu belirten Yılmaz, "Puan durumu pek iyi değil bizim gibi ama kadro kalitesi olarak belki de ilk üçteki takımlardan sayabiliriz. Mücadelemiz çok iyiydi. İki takımı da teknik heyetlerini ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Tek eksik bugün gollerdi. Onlar da kaçırdı, biz de kaçırdık. Belki daha da keyifli bir maç olabilirdi hem televizyon başındakiler hem de bugün stada gelen seyirciler açısından." dedi.

Yeni ve çok genç bir takım olduklarını vurgulayan Yılmaz, özellikle ön hattaki bazı oyuncuların yeni transfer olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hepsinin bir adaptasyon süresi var. O yüzden biz taraftarımızdan biraz zaman istiyoruz, biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Muhakkak ki onların, yeni gelen transferlerin katkısıyla Bodrumspor istenilen seviyeye gelecektir. Ama kısa bir zamana daha ihtiyacımız var. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor, belki yarın bir transfer de olabilir. Bodrumspor için yönetim, teknik heyet, futbolcular çalışıyor. Tek gayemiz Bodrumspor taraftarına keyifli maçlar izletmek, galibiyetler almak. İçeride tek üzüntüsü futbolcuların, bu sene Bodrumspor taraftarına gol zevki tattıramadılar. İnşallah bundan sonraki ilk maçta onu da başaracağız. Kısa süre sonra deplasmandaki maçımıza hazırlanacağız. İnşallah oradan bir galibiyetle gelip içerideki maçımızda seyirciyle bütünleşip bir seri galibiyet yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz."

Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, son 4 haftadır hep aynı oyunu oynamaya çalışan, pozisyonlara giren, elinden geleni yapan ama gol bölgelerinde etkili olamadıkları maçlardan birini oynadıklarını dile getirdi.

Oyuncuları bu maçta da ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Gürsel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aramıza son 15 günde 10 tane yeni oyuncu katıldı. Futbolda isimler çok önemli ama bunların fiziksel olarak hazır olması, bir takım olmak hepsinden önemli. Her oyuncu, fiziksel hazırlık seviyesi farklı geliyor. Pozisyona girdik her şeyi yaptık, istedik sonuna kadar ama o topu direklerin arasından geçiremedik. Ama futbolda bunlar var, çalışmaya devam. Bu takımın kalitesi var. Eksiklerimizi, dezavantajlarımızı çok çalışarak ortadan kaldıracağız."

Kaynak: AA

Trendyol, Esenler, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere; teknik sorumlu Yılmaz tek eksiğin gol olduğunu söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere; teknik sorumlu Yılmaz tek eksiğin gol olduğunu söyledi - Son Dakika
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