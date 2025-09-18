Bodrum FK Zorlu Deplasmana Hazır - Son Dakika
Bodrum FK Zorlu Deplasmana Hazır

Bodrum FK Zorlu Deplasmana Hazır
18.09.2025 12:58
Teknik Direktör Eşer, Ankara Keçiörengücü maçından puan hedefliyor; namağlup kalmayı istiyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Ankara Keçiörengücü gibi zorlu bir deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Eşer, milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istediklerini de belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maçta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Namağlup ünvanını koruyan yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer de müsabakaya dair yaptığı açıklamada, "Kupa bizim için iyi oldu çünkü ligde şans veremediğimiz oyuncularımıza süre verdik. Onları da kupada görmüş olduk. Tur atladığımız için mutluyuz. Çünkü Bodrumspor'un armasının olduğu her yerde hedef vardır. Bizim her maçımız kazanmak içindir. Keçiören zor bir deplasman. Çok tecrübeli bir takım, özellikle ön tarafı güçlü. Analizlerimizde geçen hafta Bandırma karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını gördük. Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz. Önemli olan ligin sonunda hedeflediğimiz yerde olmak. Zorlu bir periyoda giriyoruz; kupa, lig ve hafta içi maçlarımız var. Milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada olmaktan mutluyum"

Takımın genç oyuncularından Mert Yılmaz ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon başından beri gelmeyi düşünüyordum, sonunda oldu. İnşallah güzel bir sezon olur. Takım iyi gidiyor, moraller çok yüksek. İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

