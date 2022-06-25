Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı - Son Dakika
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Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

25.06.2022 22:19
Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.

Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.

Çömlekçi Mahallesi Güreş Sahası'ndaki mücadelede rakibini yenen Yanatma, başpehlivanlık unvanını elde etti.

Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Semih Turgut, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı - Son Dakika
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