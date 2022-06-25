Bodrum Belediyesi ile Çömlekçi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanlık final maçında Ali Yanatma ile Semih Turgut karşılaştı.

Kaynak: AA

Semih Turgut, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bodrum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı - Son Dakika

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