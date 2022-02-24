Bodrumspor'dan kritik galibiyet - Son Dakika
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Bodrumspor'dan kritik galibiyet

24.02.2022 12:00
Bodrumspor'dan kritik galibiyet

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Sivas Belediyespor'u evinde 1-0 yenen Bodrumspor çok değerli bir galibiyete imza attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Sivas Belediyespor'u evinde 1-0 yenen Bodrumspor çok değerli bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından Sivas Belediyespor'u geçip 3'üncü sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar şampiyonluk ümitlerini korudu. Lider Sakaryaspor'u 8 puan geriden takip eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Önlerinde çok maçın olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Son 7 maçımızda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik. İyi yoldayız ve bu çizgimizi koruyacağız. Oynanmamış 12 karşılaşmamız var. Bu ligde her şey olur. Biz işi sıkı tutacağız ve seri galibiyetlerle inanıyorum ki hak ettiğimiz yerlerde olacağız" dedi.Bodrumspor pazar günü An Zentrum Baybur Özel İdare Spor deplasmanında mücadele edecek.


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Futbol Federasyonu, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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