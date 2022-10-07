Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'la oynayacak - Son Dakika
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Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'la oynayacak

07.10.2022 12:35
Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton, kale arkaları ve martı tribünü 50, misafir tribün ise 65 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Sakaryaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taşdemir, "Bodrumspor olarak son 3 maçımızda istediğimiz sonuçları alamadık. İnanıyorum ki Sakaryaspor karşılaşmasında taraftarımızın desteği ile yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.5'inci sıradaki Bodrumspor'un 11, 3'üncü sıradaki Sakaryaspor'un 12 puanı bulunuyor.


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Altay'da Kutay dönüyor Altay'da Kutay dönüyor Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Cihan Aydın, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'la oynayacak - Son Dakika

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