Teknik direktör İsmet Taşdemir , Sakaryaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taşdemir, "Bodrumspor olarak son 3 maçımızda istediğimiz sonuçları alamadık. İnanıyorum ki Sakaryaspor karşılaşmasında taraftarımızın desteği ile yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.5'inci sıradaki Bodrumspor'un 11, 3'üncü sıradaki Sakaryaspor'un 12 puanı bulunuyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor 'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor 'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın 'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton, kale arkaları ve martı tribünü 50, misafir tribün ise 65 TL olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'la oynayacak - Son Dakika

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