Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu

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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Karşıyaka\'ya 3-0 mağlup oldu
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında sahasında Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçın ardından Bodrum temsilcisi, ikinci hafta Altınordu'ya konuk olacak.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya voleybolseverler yoğun ilgi gösterirken, tribünler büyük ölçüde doldu. Mücadeleyi Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, kulübün farklı branşlarından sporcular, yöneticiler ve antrenörlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri takip etti. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk setinde ilerleyen bölümlerde üstünlüğü ele geçiren Karşıyaka, etkili oyunuyla farkı açarak seti 25-13 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette iki takım da karşılıklı sayılarla mücadele ederken, skor uzun süre başa baş ilerledi. Setin son bölümünde üstünlüğü ele geçiren Karşıyaka, 25-20'lik skorla seti kazanarak farkı 2-0'a çıkardı. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü sürdüren Karşıyaka, seti 25-15 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Sezona mağlubiyetle başlayan Bodrum'un İncileri, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Mücadele 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: İHA
AltınorduKarşıyakaBodrumSporSon Dakika

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