Bodrumspor kupada Başakşehir'e konuk olacak
29.11.2021 11:42
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Süper Lig'in çıkışta ekibi Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Süper Lig'in çıkışta ekibi Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Başakşehir karşısında ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Taşdemir, "Başakşehir, Süper Lig'in en iyi takımlarından biri. Son maçlarda Emre Belözoğlu yönetiminde çok iyi bir performans gösterdiler. Biz de tecrübeli bir ekibiz, sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.
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