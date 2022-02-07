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Bodrumspor seriye bağladı - Son Dakika

Bodrumspor seriye bağladı

07.02.2022 13:36
Bodrumspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Turgutluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Bodrumspor çıkışını sürdürdü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Turgutluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Bodrumspor çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla son 4 maçını gol yemeden kazanan yeşil-beyazlılar zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Lider Sakaryaspor'u 6 puan geriden takip eden Play-Off hattında dördüncü sıradaki Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını belirtti.

Önemli bir deplasmanı kayıpsız geçtiklerini belirten Taşdemir, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Hiç gol yemeden 4'te 4 yaparak gücümüzü gösterdik. Ancak lig uzun bir maraton. Önümüzde çok maç var ve bu karşılaşmaların her biri final niteliği taşıyor. Ben oyuncularımı kutluyorum. Bu çıkışı sürdürüp, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor seriye bağladı - Son Dakika Spor


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