BAL'da rakipler belli oldu - Son Dakika
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BAL'da rakipler belli oldu

30.08.2022 14:11
BAL'da rakipler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Manisa ekiplerinin rakipleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Manisa ekiplerinin rakipleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) grupların belli olmasının ardından, gruplarda mücadele edecek olan takımlarda belli oldu. Salihli Belediyespor'un da yer aldığı Manisa ekipleri, 14 takımın yer aldığı 10. Grup'ta mücadele edecek.

Manisa temsilcileri Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Manisa Sanayi Yıldızspor'un yer aldığı BAL 10. Grup'ta Kartalspor, Bağcılarspor, Gazi Mahallesi, Sultangazispor, Ortaköyspor (İstanbul), Aliağa Futbol Kulübü, Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor, Özçamdibispor (İzmir) ve Budaklar Gençlikspor (Uşak) yer aldı.

80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig'in, 1-2 Ekim tarihlerinde başlaması planlanıyor. Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 14 Grup birincileri Play-Off maçı oynayacak. Bu maçların ardından, 9 takım Türkiye 3. Ligi'ne adını yazdıracak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BAL'da rakipler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAL'da rakipler belli oldu - Son Dakika
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