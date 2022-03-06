Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti

06.03.2022 20:14
Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, şampiyonluk yolunda lider İstanbul Sinopspor'u 1-0 yenerek önemli bir başarı elde etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor, şampiyonluk yolunda lider İstanbul Sinopspor'u 1-0 yenerek önemli bir başarı elde etti.

BAL 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor, İstanbul Sinospor'u 1-0 mağlup etti. Alaettin Kurt Stadı'nda 15 bin taraftar önünde maça muhteşem başlayan Gebzespor'un golünü 29. dakika Taner Çekiç kaydetti. İstanbul Sinopspor'u yenerek puanını 32'ye yükselten Gebzespor liderlik koltuğuna oturdu. Gebzespor gelecek hafta deplasmanda Gölcükspor'a konuk olacak. - KOCAELİ

Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti
Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti

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Amatör Lig, Gebzespor, Sinopspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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