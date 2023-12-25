Bölgesel Amatör Ligde Şampiyonluk Mücadelesi

Türkiye genelinde 3. Lige yükselmek için mücadele eden 12 grupta toplam 169 futbol kulübünün mücadelesi bu yıl statünün değişmesi ile rekabeti daha da önemli hale getirdi.

Gruplarında şampiyon olan takımların direk 3. Lige çıkacağı Bölgesel Amatör Ligde, aynı ilin takımları arasındaki rekabet de arttı. İki takımın temsil edildiği illerin takımları arasında şampiyonluk potasından uzak olunması durumunda en az puan alan takım direk Süper Amatör lige düşecek. Süper amatör ligde şampiyon olan takım ise BAL ligine yükselecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor'un grubunda Muğlaspor şampiyon olması durumunda Yatağanspor BAL liginde kalacak ve Süper Amatör Kümede şampiyon olan takım direk BAL ligine yükselecek.

İlk devrenin son iki maçı

Bölgesel Amatör Lig 5'inci grupta mücadele eden Muğlaspor, grubunda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 27 puanla liderliğini sürdürüyor. İlk devrenin tamamlanmasına iki hafta kala en lakın rakibi Kumluca Belediyespor ile arasında 3 puan fark bulunan Yeşil-Beyazlılar, ilk devrenin son maçında kendi sahasında Kumluca Belediyespor'u ağırlayacak.

169 BAL takımı arasında namağlup 2 takım

Türkiye genelinde 12 grupta mücadele eden 169 Bölgesel Amatör Lig takımı var. 13-14 ve 15'erli gruplarda yer alan takımlar arasında henüz mağlubiyet almayan takım ayısı iki. Namağlup takımlardan 5. Grup lideri Muğlaspor ve 11. Grup lideri Yozgat Belediyesi Bozokspor, namağlup unvanlarını ilk devrenin son haftalara taşıdılar. Muğlaspor grubunda attığı 23 gole karşılık kalesinde gördüğü 5 golle de artı 18 averaj il en iyi averaja sahip takım. - MUĞLA