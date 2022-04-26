Bolu'da 3 top bilardo turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 top bilardo turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğince bir bilardo salonunda yapılan turnuvaya, 27 lisanslı sporcu katıldı.

Yaklaşık 3 gün süren turnuva, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Turnuvada Cemal Varol birinci, Özkan Öz ikinci, Bülent Saraç ve Engin Yaman üçüncü oldu.

Dereceye girenlere daha sonra ödül ve plaketleri verildi.