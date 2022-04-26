Bolu'da 3 top bilardo turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 top bilardo turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğince bir bilardo salonunda yapılan turnuvaya, 27 lisanslı sporcu katıldı.
Yaklaşık 3 gün süren turnuva, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Turnuvada Cemal Varol birinci, Özkan Öz ikinci, Bülent Saraç ve Engin Yaman üçüncü oldu.
Dereceye girenlere daha sonra ödül ve plaketleri verildi.
Kaynak: AA
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