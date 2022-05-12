Boluspor, Ankaragücü maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçını kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Ligde 44 puanla 14. sırada bulunan ve düşme hattına yakın olan kırmızı-beyazlı ekip, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen rakibini yenerek düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor, maç hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Osman Nuri Işılar ve yardımcı antrenör Emre Toraman gözetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.