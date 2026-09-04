Boluspor, Bandırmaspor deplasmanı için son taktik çalışmasını yaptı
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı; ekip, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Bandırmaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonların ardından idman sona erdi.
Boluspor, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak.
Kaynak: İHA
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