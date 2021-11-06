Boluspor - Bandırmaspor maçının ardından -1

- Boluspor - Bandırmaspor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:

"1 puanın iki takım için adil olduğunu düşünüyorum"

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel:

"Umduğumuzdan da üstün bir maç oldu"

BOLU - TFF 1. Lig'in 12'inci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor karşılaşması 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, zor bir rakiple oynadıklarını ifade ederek, "Hem kadro kalitesi hem de kadro derinliği iyi bir rakip. Ligde de oldukça formda. İlk yarıda biraz fazla rakibe topu bıraktık. Bu da bizim daha çok enerjimizi savunma anlamında harcamamıza sebep oldu. Bunun da sebebi çok basit top kayıpları. Çabuk hücum etme isteği topa sahip olmadan çok çabuk top kayıpları bizim aleyhimize oldu. İlk yarıda rakibe bir tane çok net gol pozisyonu verdik. Bizim de net pozisyonumuz var ama ikinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. En azından topa sahip olduk, gol pozisyonlarımızı artırdık. Pozisyon vermedik. Çok tehlikeli bir rakiple oynadık çünkü sonlandıramadığımız ataklarda Bandırmaspor takımı çok iyi geçiş hücumu oynuyor. Hızlı oyuncularla rakibi tehdit ediyor. Topu kaybedersek ne olur bölümünü çok iyi oynadık. Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Özellikle son 15 dakika oyunun tamamen üstünlüğünü elimize aldık. 3-4 tane gol pozisyonumuz var. Bitiricilikle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Oyuncularımı da çok fazla eleştiremiyorum. Bazı oyuncularım oynayabileceği limit seviyesinde oynuyor. Bazı oyuncuların alternatifi anlamında sıkıntıları var. Ama bu süreci bu kadronun içerisinde tamamlayacağız. Genele baktığımızda ikinci yarıdaki oyundan daha çok memnunum. Maç gol atanın kazanacağı şeklindeydi ama 1 puanın iki takım için adil olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bandıramaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel ise, "Öncelikle maçın mücadele yönünden yüksek geçeceğini biliyorduk. Boluspor takımı mücadele yönünden yüksek bir takım. Rakibi oynatmamaya çalışan kendine de pozisyon bulmaya çalışan bir takım. Maç da böyle geçti. Umduğumuzdan da üstün bir maç oldu. Bizim de onlara verdiğimiz pozisyonlar vardı. Onlar değerlendiremedi. İlk yarıda da bizim pozisyonlarımız vardı. Biz de onları değerlendiremedik. Daha önceki maçlar kadar pozisyona giremedik ama yüksek mücadelede oyun oldu. 1 puanla ayrıldık. Bu sezon aldığımız ilk beraberlik. Lig uzun" şeklinde konuştu.