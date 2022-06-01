Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı

01.06.2022 12:37

- Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Mutlaka hedeflerimiz var" Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak" dedi.

- Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"Mutlaka hedeflerimiz var"

BOLU - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı Teknik Direktör Reha Erginer'in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz yıllarda da Boluspor'u çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Sait Karafırtınalar, hedefleri olduğunu belirtti.

"İnşallah güzel şeylere imza atarız"

Güçlü bir kadroyla sezona başlayacaklarını ifade eden Sait Karafırtınalar, "Mutlaka hedeflerimiz var. Daha önce burada çalıştık. Camiayı ve beklentileri biliyoruz. Daha önceki çıtamız çok yüksek. Amacımız bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak. Bunun için ekibimle birlikte elimizden ne geliyorsa hayata geçirmek istiyoruz. Bu da taraftarın desteği ve camianın birleşmesiyle daha kolay olacaktır. İnşallah güzel şeylere imza atarız. Mukavelesi biten, devam eden oyuncular var. Onlarla önümüzdeki 27 günlük süreç içerisinde değerlendirerek en faydalı olanlarla devam edeceğiz. Aramıza yeni arkadaşlar da mutlaka katılacak. Güçlü bir kadroyla inşallah sezona başlayacağız. 26'sında takımı burada toplayacağız. 27'isinde ilk idmanı yapacağız. Ondan sonra 6 haftalık bir süreç var. Bence yeterli bir süre. İnşallah o zamana kadar hazır oluruz" diye konuştu.

Abak: "Sait hocamın hedefleri var"

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak ise, "Sait hocamla görüşmemiz doğrultusunda 2 yıllık sözleşme yaptık. Hem Sait hocama hem de Boluspor'a hayırlı olsun. Sait hocamın hedefleri var. Boluspor'un hedefleri var. Hocama Bolupsor ile ilgili bilgiler de verdik. Mali tabloyu bilmek hakkıdır. Ortak anlaşmaya vardık. İnşallah Boluspor camiası için hayırlı olur" dedi.

Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı
Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı
Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı
Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı
Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı

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Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'da Sait Karafırtınalar sözleşme imzaladı - Son Dakika


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