Boluspor, Erzurumspor FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

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Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamayan Boluspor, Erzurumspor FK müsabakasından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlara seslenen Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Artık harekat zamanı. Onlardan bu harekatı başlatmalarını rica ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 36 puanla 7. sırasında bulunan Boluspor, 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde. Ligin 24. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak olan Boluspor, mücadelenin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından teknik-taktik çalışmalar da yapan Bolu ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

"Bizim açımızdan da zor, onlar açısından da zor"

Erzurumspor FK karşılaşmasının zor olacağını ancak tüm planları ona göre yaptıklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Artık bu ligde öyle kolay maç yok. Çünkü herkesin hedefleri, ligin süresi kısaldıkça daha belirgin hale geliyor. Lig zorlaşıyor. İddiasız bir takımla oynama şansınız yok. Geçen hafta Tuzla'ya gittik, Tuzla alt kategoriden kurtulmaya çalışıyor. Bu hafta Erzurum, 'Acaba play-off'u yakalayabilir miyim?' diyor. Erzurum'un gol yemeden devam etmesi, ikinci yarı bizim gibi mağlup olmaması, motivasyonlu bir takımla oynayacağız. Bizim açımızdan da zor, onlar açısından da zor. Biz kazanmak istiyoruz. Bir ivme yakaladık. Ev sahibiyiz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah kazanırız" cümlelerine yer verdi.

"Boluspor da bütün oyuncular değerli ve kıymetli"

Yalçın Koşukavak, takımdaki forma rekabeti hakkında ise, "Benim için Boluspor'da bütün oyuncular değerli ve kıymetli. Şöyle düşünün, bir takımda sürekli aynı oyuncular oynuyorsa akla şu soru gelir; 'Neden Boluspor 25 tane oyuncuyu istihdam ediyor?' Bu bir takım, 25 kişi var, lig uzun, Ziraat Kupası da vardı biliyorsunuz. O yüzden bütün oyuncular değerli ve kıymetli. Zaman zaman şartlar değişiyor, rakipler de değişkenlik var, puan durumunun getirdiği psikolojik baskılar var. Bir de rakibin taktiksel veya rakibin oyuncularında savunma, hücum birebir eşleşmeler var. Oyunun gidişatını öngörüp taktiksel anlamda o oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Ben bütüne bakıyorum. Parçaya baktığınız zaman hata yaparsınız. Bütünde Boluspor kazanıyor mu, Boluspor iyi bir oyun oynuyor mu, Boluspor lazım olana yürüyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Amaç kimin oynadığı değil, takımın ne yaptığı, oraya bakmak gerekiyor" diye konuştu.

"Taraftarlara çok ihtiyacımız var"

Taraftarların takımı ateşlemesi anlamında tribünleri doldurması gerektiğini dile getiren ve taraftara çağrıda bulunan Teknik Direktör Koşukavak, "Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Boluspor şehrin bir tane takımı. Daha önce Bolu deplasmanlarına geldiğimde çok dolu tribünler gördüm. O agresif tribünleri gördüm. Şu anda da bizim çok ihtiyacımız var. Biz onlar olduğu zaman daha güvenli oynuyoruz. Hani o 12. adam tabiri var ya onun gibi. O yüzden çok ihtiyacımız var. Lütfen rica ediyorum bize o itici güç olmayı göstersinler. Hassasiyet göstersinler. Tribünleri doldursunlar. Burası Bolu, herkes için zor deplasman. Ama yıllardır zor deplasman. Bu zor deplasman olmasını sağlayan o geçmişteki dinamik taraftardı. Artık harekat zamanı, onlardan bu harekatı başlatmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU