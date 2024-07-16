- Boluspor günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor
BOLU - Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla tesislerinde sürdürüyor.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, Antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam eden Bolu temsilcisi, sabah idmanına ısınma hareketleriyle başladı. 8'er gruplara ayrılan takım, pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçla süren antrenman, soğuma koşusuyla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Boluspor Günde Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?