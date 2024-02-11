Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kocaelispor'un golünü Beridze atarken, Boluspor'un golünü ise Posmac kaydetti.

11.02.2024 18:25
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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, İskandarli (Dk. 62 Gigic), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 80 Diarrassouba), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Anıl Koç

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Atilla Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Sheidaev (Dk. 80 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou),

Goller: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor), Dk. 32 Posmac (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 13 Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Dk. 90 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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