Boluspor ilk 5 haftayı puansız geçerek 19 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek sezonun ilk 5 maçını da kaybetti ve 19 yıllık lig tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Tek gol atıp kalesinde 11 gol gören kırmızı-beyazlı ekip, -10 averajla son sırada yer aldı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 2026-27 sezonunun ilk 5 haftasında sahadan puansız ayrılarak 19 yıllık lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.
Ligin 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 5 maçını da kaybetti.
Karşılaşmalarda sadece1 gol atan Bolu temsilcisi, kalesinde 11 gol görerek -10 averajla son sıraya yerleşti.
Sezona, sahasında Manisa FK'ye 2-1 yenilerek başlayan Boluspor, sırasıyla deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0, sahasında Mardin 1969 Spor'a 3-0 ve deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlıların Keçiörengücü karşısında da sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasıyla mağlubiyet serisi 5 maça çıktı.
Bolu temsilcisi, tekrar 1. Lig'e yükseldiği 2007-08 sezonundan bu yana ilk 5 haftayı ilk kez puan alamadan tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, en kötü başlangıçlarından birini 2020-21 sezonunda yaşamış ve ilk 5 haftayı 1 puanla tamamlamıştı.
Boluspor, 6. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
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