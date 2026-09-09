Boluspor, sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu ekibi, Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarına kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Bolusporlu futbolcular, idmanı teknik ve taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.