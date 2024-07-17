Boluspor, Teknik Direktör Bekir İrtegün ile Anlaşmayı İptal Etti - Son Dakika
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Boluspor, Teknik Direktör Bekir İrtegün ile Anlaşmayı İptal Etti

Boluspor, Teknik Direktör Bekir İrtegün ile Anlaşmayı İptal Etti

Boluspor, Teknik Direktör Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmasına rağmen fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşmayı iptal etti. İrtegün, takımla ilk antrenmanına çıkmadan Bolu'dan ayrıldı.

17.07.2024 12:47
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Teknik Direktör Bekir İrtegün ile anlaşmaya varan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, fikir ayrılıklarından dolayı anlaşmayı iptal etti. Bolu'ya gelen İrtegün, ilk antrenmanına çıkamadan takımdan ayrıldı.

Boluspor'da geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, teknik direktör arayışında son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmıştı. İrtegün ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, bugün yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıkacaktı. Bolu'ya gelen Bekir İrtegün son yapılan toplantıda fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. İrtegün takımla ilk antrenmanına çıkamadan Bolu'dan ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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