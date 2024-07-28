Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz' - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz'

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, takımın hedefinin en kötü ihtimalle play-off oynamak olduğunu belirtti. Gülpınar, oyuncuların istekli olduğunu ve çalışmaların iyi gittiğini ifade ederek, lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Gülpınar ligdeki rekabetçi yapının zorlu olduğunu ve Boluspor'un bu sezon grupta kalmak için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

28.07.2024 11:59
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Geçen sezon play-off oynayan Boluspor vardı. Bu sezon da en kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz." dedi.

Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, Serhat Gülpınar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, kuvvet, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

İdmanı izlemek için tesise gelen taraftar da takıma tezahüratlarla destek verdi.

Gülpınar, antrenman öncesi AA muhabirine eksiklikleri gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Geçen sezondan kalan iskelet kadroya birkaç futbolcu kattıklarını, 1 ya da 2 transfer daha yapmayı düşündüklerini aktaran Gülpınar, maçlar yaparak lige hazır başlamak istediklerini dile getirdi.

Oyuncuların istekli olduğunu ve çalışmaların iyi gittiğini ifade eden Gülpınar, "Sistem oturtmaya çalışıyoruz ve oyuncuların olumlu tepkilerini alıyoruz. İnşallah lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Gruba kalmak çok daha zor olacak"

Trendyol 1. Lig'in rekabetçi yapısına değinen Gülpırar, Süper Lig'den düşen veya alt ligden çıkan takımların bütçeli ve iyi kadrolara sahip olduğuna dikkati çekti.

Gülpınar, bu durumun ligi zorlu hale getirdiğini, Türk futbolunun kalitesinin artması adına olumlu olduğunu vurgulayarak, sezonda keyifli maçların oynanacağını söyledi.

Bolu temsilcisinin geçen sezon play-off oynadığını anımsatan Gülpınar, şöyle devam etti:

"En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz. Bu sezon play-off oynamak, gruba kalmak çok daha zor olacak, bunun bilincindeyiz. İnşallah yine zirveye oynayan takım olacağız. Öncelikle sistemimizi oturtup güzel oyun sergilemeyi hedefliyoruz. Başarabilirsek, sonuçlar da ardından gelecektir."

Gülpınar, Boluspor taraftarının desteğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz' - Son Dakika
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