Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Kalan maçları kazanmak istiyoruz'

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kalan maçları kazanmak istediklerini, tekrar play-off yarışına dahil olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları karşılaşmanın play-off içinde olmak isteyen her iki takım için de önemli olduğunu kaydetti.

Kendilerinin play-off içinde kalmak, Gençlerbirliği'nin de play-off yarışına girmek için sahaya çıktığını anlatan Koşukavak, "İlk yarı itibarıyla iki takım da çok baskın oyun oynamadı. Rakip orta sahayı kalabalık tutup biraz daha kontratak geçiş hücumu oynama düşüncesiyle pozisyondaydı, duruşları oydu. Bize çok oynamaya müsaade ettiler. Aslında topu getirdik rakip kaleye kadar, skoru yapamadık. Tabii sonra ikinci yarı işler değişti. Rakip yarı alanda oynarken bir geçiş hücumundan gol yedik. Arkadan da bir taç atışından top kaybıyla gol yedik. Kolay kaybettik. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu." diye konuştu.

Koşukavak, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak bu mağlubiyeti telafi etmenin yollarını arayacaklarını vurgulayarak, "Kalan maçlarda oyuncularımla beraber kazanmak, tekrar yarışa (play-off) dahil olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda play-off barajının altına düştük. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise Boluspor'un A Milli Takım'a uzanan kariyerinde değerinin paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Duran top organizasyonlarına önem veren Boluspor'un çok gol atma becerisine sahip olduğuna işaret eden Kaloğlu, "Ben de birkaç tane değişik oyuncuyu değişik mevkilerde düşündüm. Bunda da başarılı olduk açıkçası. Oyunun içinde planını değiştiren bir rakibe karşı biz de hazırlıklıydık. Bir B planımız, C planımız da vardı. Burada gelip Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmek kolay değildi. Bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarına değinen Kaloğlu, "Haftalardır iyi oynuyoruz, kazanıyoruz, iyi havamız var. Süper Lig'i de sonuna kadar zorlayacağız. Boluspor Kulübüne de Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Biz de gelişerek, maç kazanarak devam edeceğiz Süper Lig yolunda." diye konuştu.