Boluspor'un hedefi Keçiörengücü maçından 3 puan

Spor Toto 1Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç olacak. İçeride çok dominant bir takım. Dışarıda da iyi oynuyorlar. İleride çok özel oyuncuları var. 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Boluspor, hafta sonu oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, teknik direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik çalışması yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, Keçiörengücü maçıyla ilgili, "Ligin lideri ile oynayacağız. Zor bir maç olacak. İçeride çok dominant bir takım. Dışarıda da iyi oynuyorlar. İleride çok özel oyuncuları var. Deplasmanda aldığımız galibiyetlere bakıldığında, deplasman karnemiz iyi. Bu maçta da aynı olacağını düşünüyorum. İkinci bölge savunmasıyla geniş alanları kullanarak sonuç almak isteyeceğiz. Zaman zaman baskı da yapıp 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Karafırtınalar, geçmiş maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ancak ligin en az gol yiyen takımı olduklarını ifade ederek, "Pozisyona girmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Bireysel performans ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Neticede pozisyona giriyoruz. Şanssızlıklar oldu. Gol sayısının artmasını her takım ister. Ama burada gol atmaktan çok, gol yememek daha çok önemli bu ligde. 1 tane yediğin zaman 2 tane atman gerekiyor. Biz ligin en az gol yiyen takımıyız" ifadelerini kullandı.