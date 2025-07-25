Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu\'nun peşinde

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

JUVENTUS PEŞİNE DÜŞTÜ

İtalyan basınında yer alan habere göre ; Sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmak isteyen Serie A devi Juventus, gözünü milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi. Haberde, Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı kaydedildi.

COMOLLI KAPIYI ÇALABİLİR

Torino ekibinde genel müdür olan Damien Comolli'nin, Ferdi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü ve julüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Brighton'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan sadece 8 maçta forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.