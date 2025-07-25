İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre ; Sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmak isteyen Serie A devi Juventus, gözünü milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi. Haberde, Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı kaydedildi.
Torino ekibinde genel müdür olan Damien Comolli'nin, Ferdi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü ve julüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı belirtildi.
Brighton'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan sadece 8 maçta forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Son Dakika › Spor › Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?