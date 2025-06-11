Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor - Son Dakika
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Spor

Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor

Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea\'den kaleci alıyor
11.06.2025 20:26
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Sane transferini bitirmeye hazırlanan Galatasaray'dan transferde bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Sırp kaleci Djordje Petrovic'in transferi için Chelsea ile resmi görüşmelere başladı.

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, transferdeki ilk bombasını Leroy Sane ile patlattı. Alman yıldızı bu gece İstanbul'a getirecek olan Cimbom, bir transferde daha harekete geçti.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fernando Muslera'nın vedasından sonra kaleciyi arayışını sürdüren Sarı-kırmızılılar, rotasını Ada'ya kırdı. Galasaray'ın Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. 25 yaşındaki 1.90'lık kaleci için görüşmelerin satın alma opsiyonlu kiralama olarak yapıldığı belirtildi.

Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor

SEZON PERFORMANSI

Chelsea ile 2030 yılına dek sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven, bu sezon Ligue 1 ekibi Strasbourg'ta kiralık olarak forma giydi. Fransız ekibinde 31 maça çıkan Petkovic, 38 gol kalesinde görürken, 10 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Davut Çağlar:
    asgari ücrete zam varmı zam 10 0 Yanıtla
  • 98489001a:
    maç başına kıytırık Fransa liginde 1.1 gol yemiş.... 1 5 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    bu gece akıyor maşallah 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADAM SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMININ VE CHELSA NIN KALECİSİ DEGERI 20 MİLYON EURO GÖZÜKÜYOR. ÖVE ÖVE BİTİREMEDİĞİNIZ LIVAKOVIC 9 MİLYON EURO 4 1 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Muslera geldiğinde 1.02 ortalamayla gelmişti. İlk tercih olmamalı 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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