Bordo mavililer şampiyonluğu gece geç saatlere kadar kutladı - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, akın ettikleri 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda şampiyon olmalarını kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Trabzon Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan izleyen bordo mavili taraftarlar, maçın bitimiyle takımlarının şampiyon olmasını kutladı. Alana kurulan dev platformdan yayımlanan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen taraftarlar, meşale yaktı, horon tepip, kolbastı oynadı, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlamalar gece boyu sürdü.