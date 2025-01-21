Bornova 1877'de Teknik Direktör Değişikliği

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda düşme hattındaki Bulvarspor'a 2-0 yenilen Bornova 1877'de Teknik Direktör Ercan Kılıç ile yolları ayıran yönetim, göreve Yardımcı Antrenör Sadullah Erarslan ve Sportif Direktör Semavi Özgür'ü getirme kararı aldı. Ligin kalan bölümünde Erarslan ve Özgür'ün teknik direktörlük görevini birlikte sürdüreceği öğrenildi. İzmir temsilcisi ligde bu hafta evinde 23 Elazığ FK'yı yenerek iç sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.