Borussia Dortmund, Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund, Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu

Borussia Dortmund, Hoffenheim\'a 3-2 mağlup oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, evinde konuk ettiği Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu. Hoffenheim, maçta öne geçse de Dortmund eşitliği yakaladı. Ancak Hoffenheim, son dakikalarda attığı gollerle galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Dortmund 4. sırada kalırken Hoffenheim puanını 30'a yükseltti.

25.02.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, konuk ettiği Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 23. hafta maçında konuk ekip, 2. dakikada İhlas Bebou'nun golüyle 1-0 öne geçerken Borussia Dortmund, 21. dakikada Donyell Malen'in golüyle eşitliği yakaladı ve 25. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle ise 2-1 öne geçti.

Hoffenheim, 61 ve 64. dakikalarda Maximilian Beier'in golleriyle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Borussia Dortmund, 41 puanla 4. sırada kalırken Hoffenheim ise puanını 30'a yükseltti.

Kaynak: AA

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