Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i mağlup ederek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaştı. Dortmund, evinde aldığı 1-0'lık avantajla sahaya çıktı. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar olurken gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 50. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Mats Hummels kafayla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golün ardından rakip ceza sahasında etkili olan PSG, üst üste pozisyonlara girerken Nuno Mendes ile bir topu direkten döndü. Son dakikalarda Paris ekibinin girdiği pozisyonlara Dortmund savunması izin vermezken, Vitinha'nın şutu da direğe takıldı. Mücadelede ev sahibi gol bulamazken B.Dortmund sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla adını finale yazdıran sarı-siyahlılar, 11 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yükseldi. O sezonun finalinde Dortmund, bir başka Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetmişti.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Real Madrid ile Bayern Münih yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. - İSTANBUL