Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi

19.07.2022 10:36
Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

Kamptan ayrılarak Dortmund'a dönen Fildişi Sahilli 28 yaşındaki santrforda görülen tümörün daha detaylı analiz edileceği ve tedaviye başlanacağı belirtildi.

Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödenerek bu ay başlarında kadroya katılan Haller, geçen sezon Hollanda temsilcisinde ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

YORUMLAR
500
Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı Didim Belediyespor'da yeni dönem Didim Belediyespor'da yeni dönem
Kaynak: AA

Borussia Dortmund, Bundesliga, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince...
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:42:32. #1.11#
SON DAKİKA: Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement