Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi 3-0 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Pacers'ı mağlup etti.
Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.
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