Boston Celtics, Indiana Pacers'ı yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boston Celtics, Indiana Pacers'ı yenerek finale yükseldi

Boston Celtics, Indiana Pacers\'ı yenerek finale yükseldi

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 105-102 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve finale yükseldi. Jaylen Brown 29 sayı kaydederken, Jayson Tatum ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves karşısında final serisinde 3-0 öne geçti.

28.05.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 105-102 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve finale yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 4. maçında deplasmanda Pacers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı kaydederken, Jayson Tatum ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktı.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Seride durumu 4-0 yapan Boston Celtics, NBA finaline yükseldi.

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves karşısında final serisinde 3-0 öne bulunuyor.

Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Indiana, NBA, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston Celtics, Indiana Pacers'ı yenerek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Boston Celtics, Indiana Pacers'ı yenerek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement