İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Luton Town'ı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.
Ligin 17. haftasından ertelenen maçta Bournemouth, Vitality Stadı'nda Luton Town'ı ağırladı.
Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.
83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu.
Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Bournemouth, 3-0 geriden gelerek Luton Town'ı mağlup etti - Son Dakika
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi. İzmir ekibi, mücadeleyi 22-21 önde tamamladığı ilk çeyrekte geriye düşerek soyunma odasına 42-41 yenik gitti. Lenovo Tenerife'nin ikinci yarıda farkı açmasıyla son çeyreğe 70-62 önde giren Pınar Karşıyaka, maçtan 88-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 4. yenilgisini alarak tur atlama şansını kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Borussia Dortmund, evinde PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Sancho'nun erken golüyle öne geçen Dortmund, Reus'un son dakika golüyle skoru belirledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde oynayacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.
Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı hareket ettiğini ve maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini iddia ederek, TFF'ye resmi şikayette bulundu. Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın 36. madde (sportmenliğe aykırı hareket) ve 41. madde (hakaret ve tehdit) kapsamında PFDK'ye sevk edilmesini talep etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5. hafta maçında Tofaş, sahasında konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 76-80'lik skorla mağlup oldu. Tofaş, maçın ilk periyodunu önde tamamlasa da sonuçta galibiyeti rakibine kaptırdı.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Koyun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile yapılan mutabakatın Kocaelispor'a hayırlı olmasını diledi ve destek veren isimlere teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?