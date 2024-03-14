Bournemouth, 3-0 geriden gelerek Luton Town'ı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bournemouth, 3-0 geriden gelerek Luton Town'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Luton Town'ı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti. Bournemouth, Dominic Solanke, Ilya Zabarnyi ve Antoine Semenyo'nun golleriyle skoru 3-3'e getirdi. Son dakikalarda sahneye çıkan Semenyo, takımına 3 puanı getiren golü attı. Enes Ünal ise galibiyet golünde asist yaptı. Bournemouth 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 18. sırada kaldı.

14.03.2024 00:45  Güncelleme: 00:47
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İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Luton Town'ı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.

Ligin 17. haftasından ertelenen maçta Bournemouth, Vitality Stadı'nda Luton Town'ı ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu.

Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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