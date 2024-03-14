Bournemouth, 3-0 geriden gelerek Luton Town'ı mağlup etti

Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti

Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı hareket ettiğini ve maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini iddia ederek, TFF'ye resmi şikayette bulundu. Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın 36. madde (sportmenliğe aykırı hareket) ve 41. madde (hakaret ve tehdit) kapsamında PFDK'ye sevk edilmesini talep etti.