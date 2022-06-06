Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı - Son Dakika
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Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı

06.06.2022 16:42
Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen M. Can Özdemir Bowling 2. ve 3. Bahar Ligi Gazi Meclis Kupası sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen M. Can Özdemir Bowling 2. ve 3. Bahar Ligi Gazi Meclis Kupası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı.

2. Lig kadınlarda Gülhanım Birinci birinci, Beyza Türkdönmez ikinci, Yağmur Elif Pehlivan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Umut Diyar Gök birinci, Efe Erdem ikinci, Sadık Tüfekçi üçüncü sırayı aldı.

3. Lig erkeklerde ise Demir Aydemir birinci, Yousuf Abuhweidi ikinci, İlker Öztürk ise üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bowlingde Gazi Meclis Kupası Samsun'da yapıldı - Son Dakika

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