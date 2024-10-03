Bozkurt Belediyesi\'nden Enstrüman Bağışına Teşekkür

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DENİZLİ (İHA) – Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezine yapılan enstrüman bağışına teşekkür ederek; "Kültür ve sanatta şahlanan bir Bozkurt'u birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde iş adamı Sayın Hüsammetin Konyalıoğlu tarafından Bozkurt Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezine enstrüman bağışı yapıldı. Hayırsever iş adamına teşekkür eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bozkurt Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'mizdeki müzik sınıfımıza enstrüman bağışında bulunan inşaat mühendisi Hüsammetin Konyalıoğlu'na yürekten teşekkür ederim. Kendisinin sanata ve eğitime verdiği destek, ilçemizin kültürel gelişimine büyük bir katkı sunuyor. Katkıları sayesinde gençlerimiz müziğe adım atarken çok daha zengin bir öğrenim deneyimi yaşayacaklar. Kültür ve sanatta şahlanan bir Bozkurt'u birlikte inşa edeceğiz" dedi. - DENİZLİ