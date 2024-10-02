Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı, Konya'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı, Konya'da Şampiyon Oldu

Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı, Konya\'da Şampiyon Oldu

Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı sporcusu Muharrem Sarı, Konya'da düzenlenen trap atış turnuvasında birincilik elde etti. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

02.10.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı sporcusu, Konya'da düzenlenen turnuvada birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcuyu kutlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yaptığı açıklamada; "Konya Seydişehir Başkanlık Kupası Trap Atış Turnuvası'nda Bozkurt Belediyesporumuz 1. olarak bizleri gururlandırdı. Bozkurt Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımızı temsilen Profesyonel Trap kategorisinde yarışlara katılan Muharrem Sarı'yı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı, Konya'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

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