Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Antrenmanlara Başladı

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Türkiye Voleybol Federasyonu KFC 1. Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Bozüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, antrenmanlarına Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Takıma yapılan yeni transferler ile kadroyu güçlendiren kulüp ligde kalmak ve üst sıralarda yer almak için mücadelesini sürdürecek. Bu amaçla çalışmalara başlayan takım ilk antrenmanını yaptı. İlk idman sonrası açıklamalarda bulunan baş antrenör Gökhan Öner "Hepimize hayırlı olsun, güzel bir sezon olsun. Sakatlık olmadan güzel maçlarla güzel mücadele sergileyelim. 2. ligden şampiyon olarak çıkan Bozüyük Belediyesi'ni hem antrenör olarak hem de kadro olarak yeniledik tabii ki. Oyuncularımızda da yeni oyuncular var. İlk başta tabii ki burada amacımız güzel mücadele ederek iyi sonuçlar elde etmek, tecrübe sağlamak. Hayırlısı olsun diyorum ben. İlçemize, belediyemize hayırlısı olsun, güzel bir sezon olsun inşallah bizim için" dedi.

"Bu yeni oluşumun içinde olduğum için çok mutluyum." diyen voleybol oyuncusu smaçör Ecem Vatansever'de "Bozüyük'ü şimdiden çok sevdim. Çok cana yakın herkes, çok sıcakkanlılar. Herkese teşekkür ediyorum beni tercih ettikleri için. Bizim en büyük gücümüzün taraftarımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın önünde çok iyi güçlü maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. 1. lige iyi hazırlanıp başarıyla güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Herkese hayırlı olsun. Başarılar diliyorum sezon için." dedi.

Voleybol oyuncusu pasör Yaren Dal da verdiği demeçte, başarılı bir sezon temennisinde bulunarak "Bozüyük'te 1. ligde ilk senemiz hep beraber. Çok güzel bir taraftar grubu olduğunu biliyoruz ve tüm maçlarımıza taraftar grubunu tribünlere bekliyoruz. Hedeflerimiz var. Çok tatlı bir takımız, takım arkadaşlarımızla sıkı çalışma içerisindeyiz bu sezon. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz, desteğinizle beraber. Başarılı bir sezon diliyorum bize." dedi.

"Bizim Kızlar" antrenman bitiminde taraftar grubu tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar "Bizim Kızlar"ın her zaman yanında ve destekçileri olduklarını belirterek takıma 1. lig mücadelelerinde başarılar diledi. - BİLECİK